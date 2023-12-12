Özgür Özel'den Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun telefonu açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hastaneye kaldırılması nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu aradı.
Özel, Hasan Bitmez’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Özel, ayrıca Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’yı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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