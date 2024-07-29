Özgür Özel'den Kenan Işık mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve bugün hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık için başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 76 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık için X hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:
“Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”
Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/iY44z1UyM0— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 29, 2024
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