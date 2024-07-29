Özgür Özel'den Kenan Işık mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve bugün hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık için başsağlığı mesajı yayınladı.

ANKA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:53
Özgür Özel'den Kenan Işık mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 76 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık için X hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”


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