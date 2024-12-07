Özgür Özel'den Kilis'te Erdoğan'a çağrı: 'Tayyip Bey, bunu yapmak sana düşer...'

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:40

Güncelleme: 07.12.2024 - 14:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı kapsamında Kilis'e geldi.

Özel, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kilis Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 21 il belediye başkanı ve CHP heyeti eşlik etti. Kilis Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Kilis Belediyesi 31 Mart akşamı izleyenlerin gözlerine inanamadığı, duyanların kulaklarına inanamadığı bir şekilde ama bizim ilk baştan beri bildiğimiz, kazanacağına, başaracağına inandığımız bir seçim sonucunu çok erken saatlerde Türkiye’ye müjdeledi” dedi.

İKTİDAR MESAJI

Özel, şunları kaydetti:

“Hakan Başkanı Kilis İttifakıyla seçen sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakâr demokratlara, bize Kilis’te oy veren bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. 81 ilden ilk kazanılan il haberini verdiği için, ki daha sonra o gece 412 iyi haber daha aldık. Ama siftahı yaptıkları için, bereketi getirdikleri için tüm Kilis halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra siftahı sizden, bereketi Allah’tan. Şu anda 413 belediyemiz var. İnşallah gelecek seçimlerde Kilis’te milletvekilleri seçerek, yine siftahı Kilis’ten yaparak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.

"REMZİ BAŞKAN EMEKÇİNİN HAKKINI SAVUNAN KAHRAMAN BİR SENDİKACIDIR"

"Burada ayrıca emekçilerimiz var. Biraz önce DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın yöneticileri beni karşıladılar ve dediler ki, 'Genel Başkanımıza sahip çıktığınız için teşekkür ederiz.' Buradan bir kez daha söylüyorum.

Genel-İş’in Başkanı Remzi Başkan suçsuzdur, günahsızdır, bir gizli tanıkla kendisine kumpas kurulmaktadır. Biz ondan razıyız. O emekçinin hakkını savunan kahraman bir sendikacıdır. Ben onun iyi niyetine, gayretine, vatanseverliğine sonuna kadar şahidim. Remzi Çalışkan’dan bir terörist çıkaramazsınız. O vatanperver bir sendikacıdır."

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN, İLLER BANKASI ÖDENEKLERİNE..."

"Kilis'te çok hizmet yapmak isteyen, çok inançlı, çok kararlı bir belediye başkanımız var. Sorunlar büyük. Teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Örneğin gelecek haftadan itibaren büyük seferberlikle asfalt seferberliğini başlatıp, şehrin en önemli beklentisini yerine getirmeye başlıyor. Kendisini kutluyorum. Bugün yapacağımız açılışlar 1 Ocak'ta öğrenci alacak olan kreşimiz. Bugün açacağımız emekli evimiz. Geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek. Ben buradan Kilis'e ve Türkiye'ye bir durumu, karar verdiğiniz yeni bir durumu duyurmak isterim.

Seçimlerden önce Hakan Başkan bana dedi ki: 'Seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul hediye eder miyiz?' Ben de 'Ederiz' diye söyledim. Bugün buraya geldiğimizde de bu ilkokulla ilgili adımı atalım, temeli atalım diye planladık. Ancak, geçtiğimiz haftalarda aldıkları bir kararla CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayan, İller Bankası ödeneklerine eski belediyenin faizli borçları yüzünden el koyanlar var. Onlar istiyorlar ki Hakan Başkan hizmet edemesin. Para yollamayalım ki iş yapamasın. Kilislilerin gönlünden düşsün."

"BİZ İLKOKULUN PARASIYLA, KİLİS’E BÜYÜK BİR KONGRE MERKEZİ YAPIYORUZ"

"Onun için kendisine okulu yapalım dediğimizde şunu dedi: ‘Paramı kesiyorlar. Hizmet ettirmemek istiyorlar. Biz okulu yapıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceğiz. Onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceğimiz okul yerine bir başka büyük projemizi siz yapın' dedi. Ben de kendisine şunu dedim: 'Okulun tutarı kadar ne dilersen bile bizden'.

O da şunu diledi: 'Eski hal binasının olduğu yeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezi’ni yapıyoruz.' Sen belediyenin parasını kesersen, 'Ona hizmet yaptırmam' dersen, Tayyip Bey Kilis’e yapacağımız ilkokulu yapmak sana düşer. Biz ilkokulun parasıyla, Kilis’e büyük bir kongre merkezi yapıyoruz. Kilislilere hayırlı uğurlu olsun. Bugün Kilis’imizin kurtuluş günü. Ben de bu güzel kentimizin kurtuluşunu bir kez daha kutluyorum. Bu cumhuriyet kentini saygıyla selamlıyorum."

Özel, konuşmasının ardından encümen salonunda sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek. Özel, meclis salonunda ise belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantı yapacak.