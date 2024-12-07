Açılışını Özgür Özel yapmıştı: Kent Lokantasında 4 kap yemek 70 lira

Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:10

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:10

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere öğrenci ve dar gelirli ailelerin uygun fiyata sağlıklı şekilde hizmet alması amacıyla şehrimize kazandırdığı Kent Lokantası ilk menüsüyle halka kapılarını açtı.

72. Kent Lokantası olarak Bilecik’te hizmete giren ve hafta içi 12.00 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek olan Kent Lokantasında günlük 4 çeşit yemek 70 TL karşılığında vatandaşlara sunulacak.

ASKIDA YEMEK UYGULAMASI

Ezogelin çorba, orman kebabı, pilav ve mandalina ile ilk satışın yapıldığı Kent Lokantasında ayrıca ’Askıda Yemek’ uygulaması da yapılabilecek. Uygulama kapsamında isteyen vatandaşlar ödedikleri miktar karşılığında ihtiyaç sahipleri, öğrenci ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtılmasına katkıda bulunabilecek.

YURTTAŞLARDAN BAŞKAN SUBAŞI’NA TEŞEKKÜR

Kent Lokantasının ilk müşterileri olarak yemek yiyen vatandaşlar kaliteli ve sağlıklı bir menü hazırlandığını söylediler.

Uygulamayı çok beğendiklerini kaydeden vatandaşlar, bu sayede birçok dar gelirli vatandaşın lokantada yemek yiyebileceğine dikkat çektiler.