Özgür Özel’den Kuzey Makedonya’ya taziye telefonu

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:58

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Makedonya’da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili taziye dileklerini iletti.

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Koçana kasabasında bulunan bir işletmede yangın çıktı. İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, yangın faciasında 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangın faciası sonrasında, Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy’u telefonla arayarak taziye dileklerini ve dayanışma duygularını iletti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen CHP Lideri Özel, Türkiye’ye getirilen yaralıların tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.