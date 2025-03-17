Özel sektörün yurtdışı kredi borcunda büyük artış!

Özel sektörün yurtdışından aldığı kredi borcu, Ocak 2025 itibarıyla bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdi. Uzun vadeli ve kısa vadeli kredi borçlarında yaşanan artış, döviz kompozisyonundaki değişiklikleri de gözler önüne seriyor.

Özel sektörün yurtdışı kredi borcunda büyük artış!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurtdışı kredi borçlarına dair verileri paylaştı. Buna göre, 2025 Ocak ayında özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu 177 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, bir önceki çeyreğe göre 5,2 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Kredi borcunun vadesine göre yapılan incelemede, uzun vadeli borç 159,1 milyar dolara, kısa vadeli borç ise 17,9 milyar dolara ulaştı. Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar arasındaki borç artışları dikkat çekti.

Döviz bazında yapılan değerlendirmede, uzun vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı ABD doları cinsinden oluşurken, kısa vadeli borçta ise Türk lirası ve ABD doları öne çıktı. Özel sektörün yurtdışından aldığı borçların dağılımında, bankalar önemli bir paya sahip.


Etiketler: #ABD #Özel sektör #yurtdışı #borç

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