Özgür Özel'den Levent Bülbül'e sert yanıt: Sizin gibi suç örgütlerinin koğuşlarına gitmeyiz

15 Eylül 2022 Perşembe, 23:28

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin e-ticarete ilişkin kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını eleştirmişti.

Bülbül, “CHP'li Özgür Özel, basın toplantısı düzenleyerek iptal davasının açılmasının normal olduğunu, sadece bir maddenin iki fıkrası ile ilgili iptal taleplerinin olduğunu ifade etmiş. Yani davanın basit bir iki düzeltme talebi olduğu havasını vermeye çalışmış. CHP'li Özgür Özel de çok iyi biliyor ki iptali istenen o iki fıkra, kanun teklifinin en önemli nirengi noktasını oluşturmaktadır. Belli ki işi pişkinliğe vurarak içinde bulundukları çelişkiyi ve tutarsızlığı gizlemeye çalışmaktadırlar. CHP'li Engin Altay, hararetle e-ticaret kanununu savunuyorken şimdi neden sus pus oldu? Anlaşılan bir yerlerden gelen talimat, CHP'nin Meclis iradesine galip gelmiştir. Son derece önemli, milli bir kanuna CHP eliyle büyük bir darbe vurulmuştur. Takdir büyük Türk milletinindir” demişti.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU HAKKIMIZI KULLANIRIZ”

Özgür Özel, Muhammet Levent Bülbül’e bugün yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel’in açıklaması şöyle:

“E-Ticaret Kanunu’na ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuruya Milliyetçi Hareket Partisi de Adalet ve Kalkınma Partisi’nden esinlenerek itirazda bulunmuş. Ey Levent Bülbül, Anayasa Mahkemesi gayrimeşru bir yer mi ki Anayasa Mahkemesi’ne başvuru olunca feryat ediyorsun. Biz, elbette Anayasa’nın sağladığı bu çok önemli güvence doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkımızı kullanırız. Bizler, sizin gibi suç örgütlerinin koğuşlarına gitmeyiz, suç örgütü liderleriyle kol kola girmeyiz. Anayasa’dan yetkisini alan bir başvuruyu yapmış olmamız sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir? Unutulmamalıdır ki Anayasa Mahkemesi’ne başvuru, ana muhalefet partisine verilmiş bir hak olmanın yanında topluma karşı bizlerin bir ödevi ve sorumluluğudur.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN KORKMAYIN”

E-Ticaret Kanunu üzerinden millilik taslamayın. Siz mi millisiniz? Siz ki TDİ ve TCDD’ye ait olan ve özelleştirilmiş limanların işletme sürelerinin 49 yıllığına artırılmasına ilişkin işleticilere getirilen ve devleti zarara uğratacak kanuna çıtınız çıkmadan ‘evet’ oyu verdiniz. Sen ki millete verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sözünün arkasında duramamış bir partinin grup başkanvekilisin. Sen ki millete verdiği sözleri unutup, bir tek kişiden gelen, saraydan gelen talimatlarla siyaset yapan, yasama organının gündemini o talimatlarla şekillendiren birisin. Sen ki nice vatandaş aleyhine, ülke aleyhine kanuni düzenlemeye el kaldırmış, ‘evet’ oyu vermiş birisin. Saraydan gelince ülkenin aleyhine, yandaşların ya da yabancıların lehine her karara, her teklife, her düzenlemeye gözü kapalı ‘evet’ diyenlerin şu gösterdiği hassasiyete bak! Bu kanunun tümünü Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığımız gibi bir algıyı boşu boşuna yaymayın. Kaldı ki bu kanun madem bu kadar önemli, kanun yürürlük tarihi neden 1 Ocak 2023’tür? Madem bu kanun çok önemli, neden kanunun bazı fıkraları 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecektir? Biz, bu kanunu destekliyoruz. Ancak ölçülülük ilkesi gereği hukukçularımız bazı fıkralarda aykırılık tespit etti. Anayasa Mahkemesi denetiminden korkmayın. Anayasa’ya aykırı işlem yapmayın diye titizleniyoruz. Korkmayın, Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse yenisini yine bu Meclis yapacaktır. Ancak o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette olacaktır, siz de Meclis dışında kalmazsanız yine muhalefet partisi olacaksınız.

“PARTİMİZ TALİMATLA İŞ YAPMAZ”

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki CHP, bir yerlerden gelen talimatla iş yapmaz. Talimatla işi Cumhur İttifakı’nın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaptığını herkes bilmektedir. Artık partimize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın. İlla bir konu hakkında açıklama yapacaksanız, bir haftadır hiçbir MHP yetkilisinin sesini çıkarmadığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nızla ilgili iddialara açıklık getirin”