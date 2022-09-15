CHP'li Özgür Özel Erdoğan’a çocuklarının okullarını hatırlattı: 'Dört çocuktan Türkiye’de okuyan yok'

15 Eylül 2022 Perşembe, 16:29

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar” sözlerine tepki gösterdi.

"KENDİ YOLLAMIŞ"

Erdoğan’ın çocuklarının okuduğu ülkeleri anımsatan Özel, "Kendi yollamış. Bakın Sümeyye Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu. Bilal Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu. Ahmet Burak Erdoğan Londra’da okudu. Esra Erdoğan Indiana Üniversitesi’nde okudu" ifadelerini kullandı.

"Yani o söylediği ‘kendi çocuklarını yurt dışında okuttular milletin çocukları perişan oldu’ dediği kendisi" diyen Özel şöyle devam etti:

"Dört çocuktan Türkiye’de okuyan yok"