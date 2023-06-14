Özgür Özel'den Meclis'te Can Atalay çağrısı: Yargılama duracak, Meclis’e yollanacak

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:00

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı, Meclis Başkanvekilleri, katip üyeler, ihtisas komisyonlarının üyeleri, idari amirler belirlendi. Son olarak Numan Kurtulmuş’un yönettiği bugünkü birleşimde Grup Başkanları ve Başkanvekillerine söz verildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a şöyle seslendi:

“Sizinle ilgili beklediğimiz adil yönetimi sayın Başkanvekilleri için de bekliyoruz ve bütün Meclis’in bunu beklemesi en doğal hakkı. Meclis idare amirlerimize parlamentoda, bu zeminde çok görev düşmemesini istiyoruz çünkü tansiyon yükseldiği zamanlarda davet ediyorsunuz ama ayrı ayrı alacakları görevlerde kendilerine başarılar diliyoruz. Divan kâtiplerimizin yine sayarken, bakarken, sizleri yönlendirirken en adil şekilde davranacaklarına inanıyoruz. Sayın Başkanım, tabii, bu vakitten sonra özel oturumlar dışında sizin çok nadir oturum yöneteceğinizi biliyoruz ve belli bir süre sizin Genel Kurula Başkanlık etmeyeceğinizi düşünerek.”

Özel, halen tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı hatırlatarak şunları söyledi:

“Milletin verdiği vekâleti getirmek için milletin iradesiyle seçilen milletvekillerimiz buradalar ancak bir arkadaşımız yok. Bu noktada, sayın Devlet Bahçeli, ismini kâtip üyeye okuttu yani millet görev verdi, mazbata alındı, Meclis Başkanı millet adına yemine çağırdı ama Can Atalay gelip yemin edemedi. Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda daha geçen dönem verdiği örnek kararlar mevcutken, Can yapmış olduğu başvuruda seçilme hakkını kullanmış, milletin vekâleti hakkını almışken Yargıtay Can’ın avukatlarının yapmış olduğu başvuruya cevap vermeyerek yargının yasamaya müdahalesi noktasında bir aktivizm içinde.

Ben kişisel olarak Can Atalay’ı Soma davasında o 301 ailenin haklarını bilabedel ararken hepsinin kendinden razı oldukları bir avukat olarak tanıyorum. Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı; bunu, bütün milletvekillerimiz rastgele o aileleri bir hatır sormak için arasalar Can’ın Aladağ aileleri için ne manaya geldiğini, Çorlu tren kazası aileleri için ne manaya geldiğini, Afyon patlaması aileleri için ne manaya geldiğini herkes teyit eder ve 77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor. Özgürlüğü sınırlanıp hapishaneye yollanmış arkadaşımıza Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ortada, Enis Berberoğlu konusunda vermiş olduğu karar ortada ve mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına direnmesine rağmen 2’nci kararla uymaya zorlama konusundaki kararı ortada. Seçildi, henüz tutuklu, suçu kesinleşmedi; yargılama duracak, Meclis’e yollanacak.

KURTULMUŞ’A SESLENDİ

Burada görev size düşüyor sayın Başkanım. Bundan önce hani söyledik, hadi o olabilir, hadi bu olabilir ama buradan sonra Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, Meclis’in hakkını, hukukunu korumak size düşüyor; yargının bu müdahalesine karşı Meclis’e düşüyor. En kısa sürede burada inisiyatif almanızı ve arkadaşımızın buraya gönderilmesini, yeminini ve milletvekilliği görevini yapmasını sağlamanızı bekliyoruz. Bunu Can’a özel yapmıyoruz; MHP milletvekili hapishanedeyken bunu aynen söyledik, iki milletvekilimiz için söyledik, Halkların Demokratik Partisi’nin milletvekilleri için her seferinde söyledik, aynı durumda Can için de söylüyoruz. Bu noktada sizden inisiyatif almanızı ve bu makamın, üstlenmiş olduğunuz bu zorlu görevin gereğini yapmanızı bekliyoruz.”