Erkan Baş'tan 'Can Atalay' tepkisi: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutuluyor

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:17

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:32

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde partilerinden milletvekili seçilen Can Atalay'ın bir aydır cezaevinde tutulmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaların bir öneminin olmadığını, Anayasa'nın ilgili hükmünün açık olduğunu belirten Baş, Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

"ANAYASA'NIN GEREĞİNİ YAPIN"

Atalay'ın bugüne kadar "Soma, Ermenek, Aladağ ve Gezi Parkı'nda mağdurlar için çalıştığını" söyleyen Baş, "Yurttaşlarımız, Can Atalay'a yeni bir görev ve sorumluluk daha verdi. Daha önceki sorumluluklarının devamı olarak Can hapisten çıkmalı, esareti bitmeli ve Hatay halkının mücadelesine katılmalı, hayatlarını kaybeden yurttaşların mücadelesini sürdürmelidir. Bu ülkede hala yürürlükte olan bir Anayasa var ve biz bu Anayasa'nın gereğinin derhal yapılmasını talep ediyoruz. Bugün itibarıyla tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Baş, partilerinin TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi adayının da Can Atalay olduğunu sözlerine ekledi.