Özgür Özel'den Meral Akşener'in 'savaş' çıkışına yanıt: 'Herkese barış ilan ediyoruz'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 19:27

Güncelleme: 22.12.2023 - 19:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104. yıldönümü etkinlikeri kapsamında gittiği Nevşehir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye yönelik 'savaş' ilanına ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

AKŞENER'E 'SAVAŞ' YANITI

"Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunları söyleyeceğim: Muhalefete muhalefet yapmayız" diyen Özel, "Buradan bütün muhalefet partilerine şunu söylüyorum, herkese barış ilan ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde mahkemeye oy birliği ile gönderiliyor. Yani diyorlar ki karar ne olursa olsun uygulanmalıdır. Bu kararı uygulamayanlar hukuk tanımazlıktır. Anayasayı tanımayan devleti tanımamaktır."

"Mansur Başkan ile İstanbul adayımızı açıkladı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına aday çıkarıp çıkaramayacağını bekliyoruz. Karşılarına koyacak bir aday bulamıyorlar. En büyük iki şehir iktidar partisinin karşısına aday çıkaramayacağı kadar iyi yönetiliyor."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İstifaların peş peşe geldiği İYİ Parti'de Genel Başkan Akşener, "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.