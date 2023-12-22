Özgür Özel Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:26

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.

NE OLMUŞTU?

Özel, 17 Aralık 2020'de TBMM'de yaptığı basın toplantısında, "Muhalefet partileri için beşinci 'kol faaliyeti' diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. İspanya ve Fransa iç savaşında beşinci kol faaliyeti dedi. Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Muhalefete 'beşinci kol' demenin siyasette, demokraside yeri yok. Muhalefetin hangi üyesi, lideri, dış gücün maşası olmuş. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, bu ifadelerin ardından Özel'e 250 bin Türk Lirası değerinde tazminat davası açmıştı.