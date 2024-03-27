Özgür Özel'den, Murat Kurum için oy isteyen 17 bakana tepki: 'Yazıklar olsun böyle adalete!'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:30

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim öncesi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum için oy isteyen 17 bakana sert tepki gösteren Özel, "İstanbul'da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete, böyle devlet yönetimine" dedi.

Özel, 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşınının 1500 olduğunu anımsatarak "Yani hiç ellemese, size hiç dokunmasa bugün 26 bin lira maaş alacaktınız. Ama dedi ki, ben emekli maaşını TÜİK'e göre yapacağım, enflasyona onları ezdirmeyeceğim. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Erdoğan'ı üzmedi ama sizi üzdü. Emeklileri perişan etti" diye konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ"

Özel, partisinin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'i yönelik eleştirilere de yanıt verdi. "Bizim birlikteliğimiz birilerini rahatsız etmiş" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sürü yalan atıyorlar. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız. Hapırsanız da köpürseniz de çıldırsanız da Ahmet Özer CHP’nin evladıdır. Onların derdi biz insan ayırmıyoruz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Partinin Genel Başkanı olarak bu babaevinin kapıları sonuna kadar açıktır. Bu babaevi hepinize aittir. Tapusu ne bendedir ne de Kemal Bey’de. Ne Ecevit de vardı ne de İsmet Paşa’da. Tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tedir. Atatürk’ün yanında kim vardı? Herkes vardı. Türk’ü Kürt’ü, alevisi sünnisi yan yanaydı omuz omuzaydı."

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İstanbul’da Ekrem Başkan’a karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini görenler 17 bakanla İstanbul’a çıkartma yapıyorlar.

Maliye Bakanı, Murat Kurum'a oy peşine düşeceğine emeklinin sorunlarına çare bulsun, yargıya güven yüzde 30'un altına düşmüşken Adalet Bakanı oy peşine düşmüş. İktidarın bakanları güya tarafsız olacaklardı, güya bürokrat, teknokrat olacaklardı, işlerine bakacaklardı, siyaseti siyasiler yapacaktı.

İçişleri Bakanı, seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin, jandarma ve polis sana bağlı, sen gelmişsin İstanbul'da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete, böyle devlet yönetimine.

Biz Esenyurt'ta sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Esenyurt'taki herkesten, Selaniklilerden, Bulgaristan Türklerinden, hepsinden oy istiyoruz, hepsinden oy alıyoruz. Biz hep birlikte Esenyurt'uz, hep birlikte İstanbul'uz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Geçen seçimi kumpas videolar ile kazananlar, vatanı böldürecekler yalanıyla insanları korkutanlara cevabımızı tekrar vereceğiz. Esenyurt İttifakı hepinizi mahcup edecektir."