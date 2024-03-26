Muharrem İnce'den Özgür Özel'e: ‘Ustana sor’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:59

Güncelleme: 26.03.2024 - 19:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Samsun'a geldi. Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan İnce, burada partililerle bir araya geldi. Partililerle bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren İnce, burada yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik, '2018 seçim gecesi neredeydin' diye sorduğunu hatırlatan İnce, "O gece Muharrem İnce kazanamadı diye, HDP barajı geçti diye ayakların havadaydı, zıplıyordun, oynuyordun. Şahitleri var bunun. Konuşturmayın beni. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Konuşursam fena konuşurum, onun için Özgür Bey sus, işine bak. CHP'nin tarihine en kısa süreli genel başkan olarak geçme, İzmir'i tehlikeye atma, diyorum. Altındaki mesajı sen alırsın" ifadelerini kullandı.

“SLOGAN ÇALAN SİYASETÇİ YENİ GÖRDÜM”

Memleket Partisi olarak duruşlarının belli olduğunu söyleyen İnce, "İktidardaki Erdoğan diyor ki, 'Bana oy vermezseniz hizmet getirmem.' Hem de bunu Hatay'da söyleyebiliyor. Muhalefet ise korkutarak yapıyor işi. 'Bana oy vermezseniz AK Parti gelir.' Muhalefet kolay yolu seçiyor. Toplama ve çarpma ile uğraşıyor muhalefet. Ona göz kırpalım 3 puan ondan alalım, buna göz kırpalım 5 puan alalım, toplayalım. Öyle olmaz. Zor olan doğru olandır. İdeolojini anlatacaksın, projelerini anlatacaksın. Halkı ikna edeceksin. Bunun üzerine kurulu bir siyaset yok Türkiye'de. Korku üzerine. Ona göz kırpayım, demleneyim. Böyle siyaset olmaz. Bu doğru değil. Biz Memleket Partisi olarak bu ülkeye 3 A'yı öneriyoruz. 'Akıl, Adalet, Ahlak' diyoruz. Dik duruşu, omurgayı öneriyoruz. Oy oranı sonraki iş. Önce duruş meselesi, önce omurga. Memleket Partisi olarak duruşumuz belli. 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz. Bizim duruşumuz bu. 'Üçüncü yol' diyoruz. Son günlerde hırsızlık yapıyorlar, üçüncü yolu söylemimizi birileri çalmaya çalışıyor. 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz onu çalmaya çalışıyorlar. Para çalan siyasetçileri gördüm ama slogan çalan siyasetçileri de yeni görüyorum" diye konuştu.

“ECEVİT’İN YAPTIĞINI YAPIYORUZ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarının cevabının CHP'li Engin Altay'da olduğunu söyleyen İnce, "Herkes Memleket Partisi'nin duruşunu anlayacak, görecek. Ben bundan eminim. Nasıl dolar 10 lira olacak dediğimde gülüyorlardı bana. Sonra 'dolar 30 lira olacak' dedim. O zaman da güldüler bana. Şimdi diyorum ki bu kafayla gidersek dolar 60 lira olacak. Memleket kayaya toslayacak. Toslamaması için biz bu millete bir çıkış yolu öneriyoruz. Ecevit'in yaptığını yapıyoruz. Ecevit'e dediler ki 80'den sonra, 'Gel CHP'nin başına geç', 'geçmem' dedi. Kıytırık bir minibüsle bütün Türkiye'yi dolaştı. Biz de 20 yaşındaki otobüsümüzle Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Milletimize derdimizi anlatıyoruz. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bugün Özgür Bey, nereden çıktıysa, 6 sene geçmiş üstünden, 'seçim gecesi neredeydin' diyor. Ben de diyorum ki ona, 'Senin ustan olduğunu açıklayan Engin Altay'a sor. O sana 'Benim çırağımdır' demişti. O gece Engin Altay yanımdaydı. Ustana sor. Ama CHP'nin sisteminin nasıl çöktüğünü ustan anlatsın sana. Ama ben senin ne yaptığını biliyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Ben işime, gücüme bakıyorum. Memleket Partisi'ni Türkiye'de var etmek için mücadele ediyorum. Haklılığımızın geç anlaşılmasını istemiyorum. Erken anlaşılmak istiyorum" dedi.