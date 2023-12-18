21 yıl önce katledildi: 'Necip Hablemitoğlu tehlikeyi gördü'
Ankara’da evinin önünde 21 yıl önce katledilen akademisyen Necip Hablemitoğlu için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütünde anma töreni düzenlendi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, “O dönem yazdıkları anlaşılsaydı 15 Temmuz olmazdı” diye konuştu.
Necip Hablemitoğlu’nun anma törenini ardından Cumhuriyet’e konuşan avukat Ersan Barkın, “Hablemitoğlu’nun yazılarında FETÖ’nün örgütlenme biçimi, siyaset ve bürokrasideki yapılanmaları, ekonomik işleyişinin tüm ayrıntılarıyla anlatıldığını” anımsattı.
Barkın, “Fethullahçıların TSK’de en tepelere kadar eylem planlamalarını ortaya koymaktaydı. Bugün için o gün yazdıkları birçok Atatürkçü için TSK’ye duyulan güven nedeniyle inandırıcı değildi. Hablemitoğlu’nun yapmış olduğu çalışmaları anlayabilseydik, 15 Temmuz darbe girişimi ile de karşı karşıya kalmazdık. Özellikle TSK bu çalışmaları anlayabilseydi, Ergenekon, Balyoz gibi birçok kumpas davasıyla Türkiye on yıllarını kaybetmezdi” dedi.
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