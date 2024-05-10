Özgür Özel'den 'normalleşme' çıkışı: 'Sonuç alamıyorsak mücadele edeceğiz'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 22:10

Güncelleme: 10.05.2024 - 22:10

Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 35 yıl aradan sonra CHP’nin kazandığı Uşak Belediyesi önünde parti otobüsünün üzerinden yurttaşlara hitap etti.

Özel, “Öncelikle hem sizi hem de bütün siyasi partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerini kutluyorum. Size ve grubumuza başarılar diliyorum. Buraya il başkanımla, milletvekilimizle, komşu illerin il başkalarıyla, Afyon’dan parti meclisi üyemizle birlikte geldik. Sizi birlik ve beraberlik halinde, omuz omuza Uşak’a hizmet ederken görmenin büyük kıvancı içindeyim" dedi.

"HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Uşak'taki bir izlenimini aktararak açıklamalarını sürdüren Özel, "Araba ile geçerken başkan gösterdi. Çok kalabalık bir meydan, çok sıkışık oturmuş çok sayıda emekli gördüm. Oranın niye böyle olduğunu sorduğumuzda, söz verdiğim gibi emekliler için burada çay 1 lira, emekliler buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar. Günlerinin önemli bir kısmını burada geçiriyorlar dedi. Kuyruk vardı. Bu sadece küçük bir adım. Bunun gibi çok daha fazla adımlar atılacak. Kente dokunan, emeklilerimize dokunan, yoksullarımızı yoksulluklarını teşhir etmeden ortadan kaldıran en iyi sosyal belediyecilik uygulamalarının yapıldığı, öğrencilerimizin burada anne ve babalarından bize emanet öğrencilerimize önemli hizmetlerin sunulduğu bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.

"İNSANLAR CHP’YE VERDİĞİ OYDAN PİŞMAN OLMAYACAKLAR"

Özel şunları söyledi:

Ben Özkan Yalım’ın örgütümüzde, milletvekilimizle birlikte çok başarılı işler yapacağını, Uşak’ın ona duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını, bizlerin beklentilerini karşılayacağını ve her geçen gün Uşak’ta hem partimize, hem kendisine duyulan güvenin, verilen desteğin bir kat daha artacağını biliyorum. İnanıyorum. Kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte kimseyi adam kayırmacılık, akraba kayırmacılık, partizanlık olmadan, bütün Uşak’a en doğru hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir başarı öyküsü yazılmasını dikkatle takip edeceğiz. Bize düşen ne varsa. CHP’Li diğer belediyeler, Avrupa Birliği fonlarının araştırılmasında, Belediyeler Birliği’nin yapacağı projelerle katkılarla hep Uşak’ın arkasında olacağız. Karahanlı için de, Eşme için de, belde belediyelerimiz için de farklı bir durum yok. İnsanlar CHP’ye verdiği oydan pişman olmayacaklar. Memnun olacaklar. Vermeyenler bir sonraki seçim için sabırsızlanacaklar.

“HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞE BİR HUSUMETİMİZ YOK”

Uşak’ı artık öyle herhangi bir CHP belediyesi olarak görmüyoruz. Atatürk’ün Uşak’ta ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir’ dediği, Yunan General Trikupis’in tutuklandığı ve artık Kurtuluş Savaşı’nın seyrinin değiştiği bir memleketteyiz. Bundan sonra da biz ilk hedefimizin iktidar olduğunu Uşak’tan söylüyoruz. Diyoruz ki bizim hiçbir partiye, hiçbir partiliye, hiçbir siyasi görüşe bir husumetimiz yok. Herkesi dost ve kardeş biliyoruz. İlk hedefimiz Atatürk’ün partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte çalışmaya başlıyoruz.

“UŞAK'IN TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bundan sonra bu güzel kentin tarhanasından kültür varlıklarına, her yönüyle bütün Türkiye’ye tanıtılması için, Türkiye’den ve dünyadan turist çekmesi için, Uşak’ın göç veren değil alan bir yer olması için, sokakları ilk ışığa kavuşmuş memleket olan, ilk şeker fabrikasının elektriği ile sokakları aydınlanmış Uşak’ın Türkiye’nin yeniden aydınlık yüzü olması için el birliği ile çalışacağız. Hepinize güveniyoruz, inanıyoruz. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun."

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI YALIM: "OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN FARKINDAYIZ"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise şunları söyledi:

"Bugün 35 yıl sonra Uşak Belediyesi'nden Sayın Genel Başkanımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bizler üç dönem boyunca göstermiş olduğu bütün bilgilerden, anlatmış olduğu bütün öğrettiklerinden yola çıkaraktan Parti Meclisimizin de onayıyla belediye başkanı adayı olduğumuz tarihten itibaren çalışmamıza başladık. 31 Mart'ta da 1953'te il olan uçağın en tarihi farkla seçimi kazandık. Uşaklı vatandaşlarımızın teveccühüyle. Bizler bu ağır yükün farkındayız. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Sorumluluğumuzu gayet iyi hissediyoruz. Ekibimizle birlikte sayın il başkanımızla, milletvekilimizle birlikte çok değerli görevli arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte vaat etmiş olduğumuz bütün projelerin sayın genel başkanımızın çizdiği önderlikle biz gereken bütün çalışmalarımızı yapacağız. Önümüzdeki genel seçime kadar hiç durmadan çalışıp Uşak'ta, Uşak'ın hak ettiği genel seçimlerdeki başarıyı en az iki milletvekiliyle de taçlandıracağız."

“BİZ BU OYUNA GELMEYİZ”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Uşak'ın da CHP renklerine katıldığını hatırlatan Özel, seçim sürecinde destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Özel, herkesi kucaklamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok." ifadesini kullandı.

Eğitimde müfredat değişikliğinin geniş katılımla yapılması gerektiğini, eğitim sisteminden genel bir memnuniyetsizlik olduğunu savunan Özel, eğitimdeki bu sorunları 19 Mayıs'tan bir gün önce öğretmenlerin de katılımıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda dile getireceklerini söyledi.

"NORMALLEŞME DİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse 'gelin arttıralım' demek, 'asgari ücrete zam yapalım' demek. 'Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim' demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir."