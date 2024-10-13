Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a ilk tepki: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!

Anayasanın 3'üncü maddesini açıkça hedef alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, CHP lideri Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, 'İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!' dedi.

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a ilk tepki: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:20

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce yaptığı konuşma kamuoyunun gündeminde.

Kurtulmuş konuşmasında, anayasanın 3'üncü maddesinin 'değişebileceği' sinyalini vermişti.

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak anayasanın 3'üncü maddesini hedef almıştı.

ÖZEL’DEN KURTULMUŞ’A TEPKİ

Kurtulmuş'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere yol açarken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den de bir son dakika açıklaması geldi.

Muğla, Datça’da konuşan Özel, “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın tartışma alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK…


Etiketler: #Numan Kurtulmuş #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel

İlgili Haberler

Numan Kurtulmuş 3. maddeyi hedef aldı, sosyal medya ayağa kalktı! Siyasilerden peş peşe tepki: 'Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan...'

Numan Kurtulmuş 3. maddeyi hedef aldı, sosyal medya ayağa kalktı! Siyasilerden peş peşe tepki: 'Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan...'
Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a '3. madde' tepkisi: 'Suç işlediğinizin farkında mısınız?'

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a '3. madde' tepkisi: 'Suç işlediğinizin farkında mısınız?'
Numan Kurtulmuş 3'üncü maddeyi hedef aldı: İstanbul Barosu'ndan 'Anayasa' tepkisi!

Numan Kurtulmuş 3'üncü maddeyi hedef aldı: İstanbul Barosu'ndan 'Anayasa' tepkisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler