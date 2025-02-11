Özgür Özel'den operasyonlar üzerine ilk açıklama: 'İBB'ye yürümek üzere bir soruşturma...'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında konuştu.

Konuyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, AKP kongrelerini hatırlatarak "Zaman zaman küçük ilçelerde aday çıkışınca dövüyorlar. Sonra da çıkmış, Türkiye’nin tek demokratik kongresine 'şaibeli' diyor. Şaibe senin göbek adın olmuş" dedi.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel, bugün İstanbul'da CHP'li belediye başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin hedef alındığı operasyona ilişkin ise "Benim gördüğüm kadarıyla İBB’ye yürümek üzere çok sayıda belediyeyi kuşatan bir soruşturma yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAİBE SENİN GÖBEK ADIN"

Özel'in kurultay soruşturmasıyla ilgili yorumu şöyle:

"Partiyle hiç ilgisi olmayan meczup birinin (Erkan Çakır) sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret üzerine il başkanımız şikayetçi oluyor. Çocuk da ifadesinde “birşey duymadım, görmedim” diyor. Onun üstüne bu dosya Bursa’dan Ankara’ya yollanıyor. Bir yıldır Ankara’da bomboş duruyor. Şu anda dosyada gizlilik kararı yok, herkes görüyor, içinde yalnızca çocuğun ifadesi var. Erdoğan, üç aydan beri, geçmiş genel başkanımız için “sen şu yöntemle geldin” diye konuştuğu gibi bana da “şaibeli kurultay” diye tahrik etmeye çalışıyor.

Dosya işlem yapılmadan bekliyor ki, onu çekmeye çalıştığı alana beni çekmeye çalışıyor ki, bir şeyler yapacak. Bu da şunu gösteriyor: Erdoğan’ın yargı mensuplarına en basit mevzuda nasıl talimat verdiğini, dört günde kapanacak bir dosyayı bir yıldır açık tutup beni tahrik edip siyasete alet etmeye çalıştığını. Şu anda Türkiye’de genel başkanını çoklu yarışla belirleyebilen neredeyse tek partisiyiz. Biz de olmasak… İlçe kongrelerinde iki aday var, Ankara’ya çağırıp birini adaylıktan çektiriyorlar. Manisa il kongresinden bir hafta önce 'Erdoğan il başkanını belirledi' diye gazetelerde haber oldu. Eğer başka bir aday varsa çağırıp çektiriyorlar. Zaman zaman küçük ilçelerde aday çıkışınca dövüyorlar. Sonra da çıkmış, Türkiye’nin tek demokratik kongresine 'şaibeli' diyor. Şaibe senin göbek adın olmuş. Demokratik yarış sistemini ortadam kaldırmış. Şaibe senin göbek adın.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'TANIK'LIĞI

Özel, kurultay soruşturması kapsamında CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin ise "O konuda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. CHP’de geçmişte birlikte görev yaptığım iki kişi. Hiçbir yorum yapmak işletmiyorum onların bu konuy ilişkin değerlendirmelerine yönelik" dedi.