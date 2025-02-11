CHP kurmaylarından operasyonlara tepkiler: 'Bir sandıklık iktidarları kaldı'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:47

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul'da Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Başarır, "Rezalet bir kararla güne uyandık!" diyerek dile getirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır.

Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini yoksulluğu, sefaleti örtbas edemez!

Başsavcılığı Saray’ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar, hukuku silah haline getirenler bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz!

Korkmayacağız, sinmeyeceğiz!"

GÜNAYDIN: BU MİLLET BASKILARLA YILDIRILAMAZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da operasyon üzerine "Bir operasyon sabahına daha uyandık.." diyerek yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan’ı Meclis’e çağıran, yerine kayyım atadıkları Ahmet Türk’le müzakere heyeti kapsamında görüşenler;

Kent uzlaşısı kapsamında seçildikleri iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlardır.

Her zaman olduğu gibi, sabah saatlerinde operasyonla eşzamanlı yapılan savcılık açıklamasıyla, masumiyet karinesi çiğnenerek, sözü edilen kişilerin soruşturma aşamasında suçlu ilan edilmesi yöntemi kullanılmıştır.

Demokratik hukuk devletinin işleyişine aykırı amaç ve yöntemlerinizi biliyoruz.

Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez.

Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak.."

"BİR SANDIKLIK İKTİDARLARI KALDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise "Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" dedi.

Bulut, yaptığı paylaşımda, "Siyasalaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için 'terör' kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor. İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlar. Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" ifadelerine yer verdi.