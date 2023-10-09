Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:14

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:53

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde dün İstanbul İl Kongresi yapıldı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 344 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.

Bugün sabah saatlerinde Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Çelik, "CHP içerisinde çok yetenekeli gençler olduğunu ifade etmek isterim. Kongre sürecinde delegelerimizle sürekli temas halindeydik. Dünkü kongrede de demokratik bir yarış ortaya koyduk. 344 oyla seçimi kazandık." diye konuştu.

Özgür Çelik, Küçükkaya'nın "Gece uyuyabildinizi mi?" sorusuna ise "Çok geç saatte, sabah beş buçuğa doğru ancak uyuyabildim." şeklinde yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin sonucuna ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı yayımlamaması ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini korumasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya Çelik, şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın genel başkanımız kongre süreçleriyle ilgili başarı ya da tebrik tweeti atmıyor ancak telefonla tebrik ediyor. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka iletişimimiz olacaktır. Diğer illerle ilgili de tweet atmadığını biliyorum. Bugün telefonda görüşürüz diye tahmin ediyorum."