Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığını kazanan Özgür Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul" sessizliğini korumasına ilişkin olarak "Diğer illerle ilgili de tweet atmadığını biliyorum. Bugün telefonda görüşürüz diye tahmin ediyorum." açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde dün İstanbul İl Kongresi yapıldı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 344 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.
Bugün sabah saatlerinde Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Çelik, "CHP içerisinde çok yetenekeli gençler olduğunu ifade etmek isterim. Kongre sürecinde delegelerimizle sürekli temas halindeydik. Dünkü kongrede de demokratik bir yarış ortaya koyduk. 344 oyla seçimi kazandık." diye konuştu.
Özgür Çelik, Küçükkaya'nın "Gece uyuyabildinizi mi?" sorusuna ise "Çok geç saatte, sabah beş buçuğa doğru ancak uyuyabildim." şeklinde yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin sonucuna ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı yayımlamaması ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini korumasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya Çelik, şu sözlerle yanıt verdi:
"Sayın genel başkanımız kongre süreçleriyle ilgili başarı ya da tebrik tweeti atmıyor ancak telefonla tebrik ediyor. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka iletişimimiz olacaktır. Diğer illerle ilgili de tweet atmadığını biliyorum. Bugün telefonda görüşürüz diye tahmin ediyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- ‘Bu yoz akıl, partiyi için için çürütüyor’
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler
- İsrail'den dünya genelinde 'kırmızı alarm' uyarısı
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt