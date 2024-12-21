Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına sert tepki: 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına sert tepki gösterdi. Özel kararı, "Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması" sözleri ile değerlendirdi.
Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü hükümleri uygulandı.
Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
"AKIL, HUKUK TUTULMASI"
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu.
Şimdi de ev hapsi…
Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması.
Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir.
Bunu da yaptınız Türkiye’ye. YAZIKLAR OLSUN!!!"
Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 21, 2024
Şimdi de ev hapsi…
Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması.
Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye…
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