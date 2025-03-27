Özgür Özel'den 'Rümeysa Öztürk' tepkisi: 'Dünya, liderlerin çılgınlıkları nedeniyle daha yaşanmaz hale geliyor'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren bir yazı yüzünden gözaltına alınmasını kınadığını söyledi.

Özel konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail’i, Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünya gitgide, 'Ben yaptım oldu' diyen liderlerin çılgınlıkları nedeniyle daha yaşanmaz hale geliyor.

ABD’de sadece fikrini kaleme aldığı için gözaltına alınan Rümeysa da, iktidarın 19 Mart demokrasi darbesine barışçıl gösterilerle itiraz eden ve haksız hukuksuz, dayanaksız bir şekilde, vicdansızca tutuklanan Türkiye’deki yüzlerce öğrenci de aynı mağduriyeti yaşıyor. İktidarı hiç zaman kaybetmeden Rümeysa’nın serbest bırakılması ve eğitimine devamı için Trump yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya, Türkiye’nin dört bir yanında, sadece demokrasi istedikleri için cezaevine gönderilen öğrencileri de derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. Bu vicdansızlığa son verin"