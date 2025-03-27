Özgür Özel boykot listesine eklemişti: İhlas Holding'den Erdoğan'a ziyaret

CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesinde markaları yer alan İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Özgür Özel boykot listesine eklemişti: İhlas Holding'den Erdoğan'a ziyaret
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıklamıştı.

Boykot listesinde İhlas Holding'e ait TGRT, İhlas Ev Aletleri ve İhlas Haber Ajansı gibi markalar da yer almıştı.

SARAY'DA ERDOĞAN İLE BULUŞMA

Gelişmeler devam ederken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.

İkili, bir fotoğraf karesi de verdi.


Etiketler: #BOYKOT #Erdoğan #ihlas holding

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