Özgür Özel'den Tolga Şardan'ın tahliyesinin ardından sert ifadeler

Yayınlanma: 06.11.2023 - 18:23

Güncelleme: 06.11.2023 - 18:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tutuklama kararına tepki gösteren Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız yere tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararının, hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umut ediyoruz. Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir. Bir daha hiçbir gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da evinden gözaltına alınmış, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla alınan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şardan, sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "Sansür Yasası" olarak adlandırılan, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanmış ardından Şardan'ın avukatları tarafından karara itiraz edilmişti.

Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde, Şardan’ın 1 Kasım’da tamamen haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi.

YURTDIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

İtiraz sonrasında Tolga Şardan yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi.