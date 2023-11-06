Son Dakika... Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:46

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanmış ardından Şardan'ın avukatları tarafından karara itiraz edilmişti.

Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde, Şardan’ın 1 Kasım’da tamamen haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi.

YURTDIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

İtiraz sonrasında Tolga Şardan yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da evinden gözaltına alınmış, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla alınan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şardan, sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "Sansür Yasası" olarak adlandırılan, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe olarak öne sürülen 31 Ekim tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına, tutuklandıktan bir gün sonra, 2 Kasım'da erişim engeli getirildi.