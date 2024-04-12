Özgür Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram dolayısıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ve şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül ile telefonda görüştü.
Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Özel, ayrıca Şeker Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı da arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
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