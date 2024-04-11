MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:20

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıt üzerine tepki çeken ifadeler kullandı.

Özel'in Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı konuşmaya göndermede bulunan Yıldız, "Bayram sabahı Hatuniye Camii önünde, iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı" diyerek, "CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı, Kur’an-ı Kerim'i, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı" ifadelerini kullandı.

Yıldız, sözlerinin sonuna da "Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" notunu düştü.

Feti Yıldız'ın sosyal medyada paylaştığı açıklaması şöyle:

"Terör örgütü uzantılarıyla iç içe geçmiş olanlar, her fırsatta ahlaken sapkınları savunanlar, Türk Milletinin tarihsel haklarıyla çatışanlar, Türk düşmanlarıyla silah çatanlar, dün ne ise bugün de odur.

CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı, Kur’an-ı Kerimi, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı.

İnsanın göstereceği en erdemli davranış edeptir. Bayram sabahı Hatuniye Cami önünde iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi yetkisini aldınız da biz mi görmüyoruz? Belediyelerin yapacağı işler yasa ile bellidir. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar kazandırmak, nikah kıymak v.s. gibi görevler…. Elbette önemli…

31 Mart Seçim sonuçlarını, oy verme motivasyonlarını, beklentileri, seçmen davranışlarını, açık ve gizli işbirliklerini ilçe ilçe, il il inceliyoruz. Kısa bir süre sonra rapor haline getirip Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sunacağız.

Muvakkat Genel Başkan, Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım, 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.”

"ÖZGÜR ÖZEL BİR ADIM GERİ ATMAYACAK"

MHP'li Yaşar Yıldız'a CHP'de ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi. Yunus Emre, "Bahçeli’nin sandığı hedef alan dilinden daha kötüsü olamaz derken Yardımcısından daha kötüsü geldi. Siz Genel Başkanımız Özgür Özel’i hiç tanımamışsınız. Sizden de kirli dilinizden de korkup bir adım geri atacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı yakında göreceksiniz" ifadeleri bulundu.

Bahçeli’nin sandığı hedef alan dilinden daha kötüsü olamaz derken Yardımcısından daha kötüsü geldi. Siz Genel Başkanımız Özgür Özel’i hiç tanımamışsınız. Sizden de kirli dilinizden de korkup bir adım geri atacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı yakında göreceksiniz.… https://t.co/WWiE5DB7bF — Yunus Emre (@yunusemrechp) April 11, 2024

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ilk günü MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır” açıklaması hakkında konuşmuştu. "Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" diyen Özel, "Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" ifadelerini kullanmıştı.