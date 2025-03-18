Özgür Özel’den sert tepki: ‘Bir santim eğilmeyeceğiz’

Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:09

Güncelleme: 18.03.2025 - 21:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit ve gazi yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Adı konmayan çözüm sürecine ilişkin konuşan Özel, "Zaman zaman bu iktidar çözüm süreci diye hepinizi rahatsız eden şeyler yaptı. Biz bu ülkede herkes mutlu, zengin olsun istiyoruz. Hiçbir ananın yüreğine ateş, babanın gözyaşı döksün istemiyoruz. Siz şehit ailelerinin ve gazilerin rızası bizim rızamızdır. Ve CHP'nin sizlerle kurduğu sağlıklı ilişkileri memnuniyetle takip ediyorum" dedi.

'BİZ BUNA TESLİM OLMAYIZ''

31 Mart yerel seçimleri zaferini anımsatan Özel, "31 Mart'ta emeklisi, askeri, genci, yaşlısı, hepimiz bu iktidarın ülkeyi iyi yönetmediğine itirazda bulunduk. Bu iktidarın ders alması beklendi" dedi. Emekli maaşlarına dikkat çeken Özel, "Madem seçim erken olacak, erken seçim adayı da erken belli olacak. 230 bin yeni üye koştu geldi bu pazar gidip ön seçimde cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecekler. Bu süreci sakatlamak için Ekrem başkana 5 dava açtılar. Her birinde de siyasi yasak istediler. Toplum vicdanında yeri yok. Bu sefer de diplomasını iptal ettirmek istediler. İstanbul Üniversitesi başsavcılığı direktif verdi. İki hafta sonra yazı yazdılar 'o işi ne yaptınız’ diye. Sırf diplomasını iptal ettirmek için geri kalan sınıf arkadaşlarının da yakmaya çalışıyorlar. İşletme fakültesi 'ben burada yokum' dedi. Dün iktidara yakın kanallar karalar bağlamıştı. Yarın İşletme Fakültesi toplanıp, istediklerinin aksine karar vermesin diye, bugün akşamüstü İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu yetkisi olmamasına rağmen diploma geçerli değil diye diplomayı iptal etti. Biz buna teslim olmayız" dedi.

'MİLLETE DİZ ÇÖKTÜRMEYECEĞİZ'

Özel, "Yargısı yanlış hesap Bağdat'tan döner. Kararın hukukiliği yok" diyerek, benzer girişimlerin 2019 yılında 6 Mayıs seçimlerinde de yapıldığını vurguladı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin, "Bundan sonra bizden bir adım geri atmamızı, bir kelime eksik konuşmamızı bekliyorlarlarsa çok beklerler. Söz veriyorum bir santim eğilmeyeceğiz, bu millete diz çöktürmeyeceğiz. Bu ülkede analar ağlamasın diye, bundan sonra şehit gelmesin diye şehit yakını gazi yakını eziyet çekmesin diye var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözünü anımsatarak, konuşmasını sonlandırdı.