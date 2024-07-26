Özgür Özel'den TÜİK hakkındaki 'takipsizlik' kararına jet yanıt: Vicdansızlıktır

Yayınlanma: 26.07.2024 - 14:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 14:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunu savcılık ‘somut bilgi ve belgeye dayanmadığı’ için reddetti. Bursa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi. Özel, "Takipsizlik kararı vereni vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsan, senin de alacağın unvan vicdansızlıktır." dedi.

"YARGI MENSUPLARINA BÖYLE BİR ŞEY DEMEM AMA..."

Özel, şu ifadeleri kullandı:

TÜİK 4800 TL ev kirası ilan ediyor. TÜİK'e soruyoruz; bu enflasyonu yüzde 70 buldun ama bu teyze yüzde 150 hissediyor sen bunu nasıl yüzde 70 buldun? 4800 TL'ye başını sokacak ev varsa TÜİK gelsin tutsun. Biz buna suç duyurusunda bulunduk çünkü TÜİK sadece yalan atmıyor. Vatandaşın cebine elini atıyor. Onun açıkladığı enflasyona göre emekliye, asgari ücretliye zam yapılıyor. Biz bunu şikayet edecek bir yer bulamadık. Her yere şikayet ettik olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen jet hızıyla reddetmişler. TÜİK'in yaptığı hesaplar üzerinden gitsin alışveriş yapsın bakalım yapabiliyor mu? Onun aldığı maaş bu insanların aldığının kat ve kat üstünde. Herkes geçim zorluğu yaşıyor. Ama takipsizlik kararı vereni vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsan, senin de alacağın unvan vicdansızlıktır.