Özgür Özel'den UEFA'nın 'Merih Demiral' kararına tepki: 'Hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar'
CHP lideri Özgür Özel, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki gösterdi. Özel, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" ifadelerini kullandı.
UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 5, 2024
Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- Esad'la görüşme nerede olacak?