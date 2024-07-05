Özgür Özel'den UEFA'nın 'Merih Demiral' kararına tepki: 'Hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar'

CHP lideri Özgür Özel, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki gösterdi. Özel, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:02
Özgür Özel'den UEFA'nın 'Merih Demiral' kararına tepki: 'Hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" ifadelerini kullandı.


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