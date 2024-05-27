Günde bir bardak tüketerek strese veda edin! İşte o mucizevi çay...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:26

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:26

Günün yoğun ve stres yaratan durumlarından kurtulmak, sıklıkla beklediğimiz veya düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir. Birçok kişi, doğal yollarla rahatlamanın yollarını araştırıyor.Yapılan araştırmalarda, doğada halihazırda var olan bazı maddelerin vücuda karşı sağlıklı etkileri olduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen önemli maddelerden biri de "L-theanine" adı verilen amino asit. Bu madde, özellikle yeşil çayda bulunur ve stresi azaltmaya, zihinsel netliği artırmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki, günde bir bardak tüketerek stres ve sinirden uzak kalmanızı sağlayacak olan içecek nedir? İşte o mucizevi çay...

L- THEANINE NEDİR?

L-Theanine, vücut için hayati öneme sahip bir aminoasittir. İlk kez 1949'da yeşil çayda bulunan bir bileşen olarak keşfedilmiştir. Bu aminoasit, günlük beslenme yoluyla veya takviye gıdalarla alınabilir. L-Theanine ayrıca L-y-glutamiletilamid ve N5-etil-L-glutamin olarak da bilinir. Genellikle bitkilerde ve bazı mantar türlerinde doğal olarak bulunur.

Vücudun düzgün çalışması için vitaminlerin, minerallerin ve aminoasitlerin sağlanması gereklidir. Sağlıklı bir vücut sistemi için doğal yöntemlerin tercih edilmesi en iyi seçenektir. Özellikle yeşil çayda bol miktarda bulunan L-Theanine, çayın sakinleştirici etkisinin kaynağı olarak bilinir. Bu amino asit, beyinde alfa dalgalarını artırarak rahatlama hissi sağlar. Ayrıca, kafeinle birlikte tüketildiğinde, kafeinin olumsuz etkilerini azaltıcı bir etkiye sahiptir.

L- THEANINE NE İŞE YARAR?

Vücudun sistemli bir çalışma prensibine sahip olabilmesi için günlük olarak birçok şeye ihtiyacı vardır. Vitaminler, mineraller ve aminoasitler vücut sistemlerinin çalışmasına ve kişilerin sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlamaktadır. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sayesinde, vücudun günlük olarak ihtiyaç duyduğu tüm bu takviyeler temin edilebilir.

"L-theanine ne işe yarar?" sorusuna ise şu şekilde cevap verilebilir;

Kişilerin kaygı seviyelerini düşürür.

Özellikle şizofreni hastalığında meydana gelen kaygı durumlarının azaltılmasını sağlar.

Kişilerin daha kolay bir şekilde odaklanmalarını sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Tümör ve kanser tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin artmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Uyku kalitesinin artmasını sağlar.

Hiperaktiviteye sahip kişilerin daha kolay odaklanmasını ve sakinleşmesini sağlar.

L- TEANINE NASIL TÜKETİLİR?

L theanin yeşil çayın içerisinde doğal olarak bulunan bir aminoasittir. Kişilerin günlük düzenli olarak yeşil çay tüketimi ile vücudun ihtiyaç duyduğu aminoasitin, vücuda temin edilmesi gerçekleştirilmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin, diyet listesinde yer alan yeşil çay vücudun aminoasit ihtiyacını karşılamaktadır ve aynı zamana diyet sırasında da yağ birikimini ve kilo alımını sınırlamaktadır.

Kişilerin günlük olarak tüketecekleri bir fincan yeşil çay, 20 mg L-theanine sahiptir. Kişilerin l theanin ihtiyaçlarının belirlenmesine göre günlük olarak en fazla 100 mg ile 400 mg arasında l theanin tüketiminin gerçekleştirebilmesi mümkündür.

YEŞİL ÇAY NASIL TÜKETİLİR?

Yeşil çayın içerisindeki bulunan theanine amino asidi sakinleştirici etkisi ile bilinir. Çalışmalar artan nabız ve kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir. Theanine tüketimi anksiyete üzerinde olumlu etkiler yaparak stresi azaltmaya yardımcı olur ve rahatlama sağlar. Sağlıklı bir yeşil çay hazırlamak için;

Yeşil çay için kullanacağınız su 160 ile 180o derece arasında olmalıdır.

Kaynamış olan su 5 dakika kadar bekletilir.

İçerisine 1 çay kaşığı yeşil çay atılır ve 2 ya da 3 dakika beklenir.

Yeşil çayın siyah çay gibi sıcak olarak değil de ılık olarak tüketilmesi önerilmektedir.