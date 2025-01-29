Özgür Özel'den Yargıtay Başkanı Kerkez'e ziyaret

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:45

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, 14 Mayıs'ta Yargıtay Birinci Başkanı olmuştu.