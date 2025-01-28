Gazetecilere gözaltı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:20

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alındı. Pehlivan ile beraber Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alındı.

Söz konusu durumun ardından Özgül Özel Halk TV canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel şunları söyledi:

“Çok üzüldük ve yakından takip ediyoruz süreci. Fevkalade bir yanlışın içindeler yine. Bugün grup toplantımızda çizdiğimiz Türkiye tablosundan farklı bir şey değil.

Her iki Barış kardeşimin de cezaevi günlerine tanıklık etmiş birisi olarak bir haberi doğrulatmak için en kadar çaba sarf ettiklerini. Bir haberi yazdıklarında altına isimlerini koymak için meslek ahlaki açısından ne kadar titiz olduklarını bilen birisiyim.

Halk TV'den arandığını bilen ismi, cismi belli birisi ile yapılan bir görüşme, bir anda gündeme bomba gibi düşmüş olan birisinin görüşülmesi sesinin duyulması, sorulara cevap verilmesi kadar... Yoksa kişi diyebilir ki ben bu sorulara cevap vermek istemiyorum, görüşmek istemiyorum. Sonradan gözaltına alınmaları fevkalade rahatsız edici, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir süre. Hukukçu arkadaşları görevlendirdik. Ama daha kötü bir sürece evrilmesi için en yakından takip edeceğiz biz de.”

İMAMOĞLU: SANDIK GELECEK, HEPSİ BİTECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz.

Sandık gelecek, hepsi bitecek."