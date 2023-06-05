CHP'li Özgür Özel gündem olan o sözlerine açıklık getirdi: 'Bu paylaşımlar tek başına provokatif anlam taşıyor'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:55

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:55

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Özgür Özel, FOX TV'de bugün konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında seçim gündemine ve eleştirilere dair açıklamalarda bulundu.

Özel sosyal medyada geniş yankı bulan; "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın, ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar" ifadelerine açıklık getirdi.

Özgür Özel, ifadelerine yer verilen bir paylaşımın altına verdiği yanıtta; "Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır" diye yazdı.

"HER ELEŞTİRİYİ DİKKATE ALIYORUZ"

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklaması şöyle oldu:

"Bu ifadeler; bir canlı yayında eksiklerimizi kabul ettikten, muhasebe ve değişim için atılacak adımları geciktirmemek gerektiğini vurguladıktan ve bu yöndeki kararlılığımızın altını çizdikten sonra sosyal medyada bazı trollerin CHP'li gibi davrandıklarını anlattığım kısımda kullanılmıştır. Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır. Her türlü eleştiriyi dikkate alıyor, hak veriyor ve önemsiyoruz."