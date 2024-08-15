Özgür Özel'in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:43
Özgür Özel'in ayağı kırıldı
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap ettiği özel oturum sonrası açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı. Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.


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