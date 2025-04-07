Özgür Özel'in 'cunta' söylemi harekete geçirdi: Hangi bakan saat kaçta açıklama yaptı?

Yayınlanma: 07.04.2025 - 01:34

Güncelleme: 07.04.2025 - 01:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeniden başkan seçildiği 21. Olağanüstü Genel Kurultayı'nda "Bugün Türkiye’yi seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta yönetmektedir!" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Bunun ardından AKP'li isimlerin yanı sıra bakanlar da peş peşe açıklama yapmaya girişti. X hesaplarından açıklama yapan bakanların 'saat sıralaması' sosyal medyada gündem oldu.

YERLİKAYA BU KEZ GEÇ KALMADI

Daha önce Özgür Özel'in 2 Nisan tüketim boykotu çağrısının ardından da peş peşe açıklama yapan bakanlar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çekmişti. Yerlikaya'nın boykot çağrısına gece 3:57'de yanıt vermesi çok konuşulmuştu.

Özgür Özel’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 'cunta' söylemiyle hedef almasının ardından bakanların cevap verme saati şu şekilde sıralandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - 15:02

- 15:02 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - 15:11

- 15:11 Ticaret Bakanı Ömer Bolat - 15:22

- 15:22 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - 15:39

- 15:39 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - 16:00

- 16:00 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - 16:25

- 16:25 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - 16:39

- 16:39 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - 17:14

- 17:14 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - 17:32

- 17:32 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - 17:34

- 17:34 Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar - 17:42

- 17:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - 18:05

- 18:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - 19:41

- 19:41 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - 21:09

- 21:09 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - 21:12

- 21:12 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - 22:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bakanlığın 12:19'da yaptığı açıklamayı yeniden paylaşmayı tercih etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise X hesabı bulunmuyor.