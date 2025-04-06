Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: 'Milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafı...'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:34

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkan adaylığından çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

“5 dakika geç kaldığımız için başvurumuz kabul edilmedi” diyen Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı.

Divan Başkanı Çavuşoğlu, Şimşek'i yalanladı ve "Bırakın 5 dakikayı Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" dedi.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Tek aday olan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan seçimde 105 oy geçersiz sayıldı.

Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada "Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, medyanlar, irade, halkındır, milletindir, bizimle birliktedir" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O cunta bugün arkadaşlarımızı cezaevlerinde esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir Cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşruiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

BAKAN TUNÇ'TAN O SÖZLERE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21. Olağanüstü Kurultay'da "Türkiye'yi cunta yönetiyor" şeklinde nitelendirmesine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sert tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.

Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür.

CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."