Hakan Fidan da bakanlara katıldı: Özgür Özel'e 'dış güçler' diyerek yüklendi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:01

Güncelleme: 06.04.2025 - 20:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeniden başkan seçildiği 21. Olağanüstü Genel Kurultayı'nda "Bugün Türkiye’yi seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta yönetmektedir!" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

CHP Genel Başkanı Özel'e AKP'li isimler ve bakanlardan peş peşe açıklamalar gelirken bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Özel'i yabancı basına verdiği demeçler üzerine eleştiren Fidan, "Artık haddini bil!" ifadelerini kullandı.

"HAFTALARDIR DIŞ GÜÇLERDEN..."

Fidan'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Artık haddini bil!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."