Özgür Özel’in doğu turunun ayrıntıları belli oldu... Özel, DEM Partili belediyeleri de ziyaret edecek

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:23

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van illerini ziyaret edeceği bir tura çıkacak. Özel’in gittiği şehirlerde, DEM Partili belediyelere ziyarette bulunması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Ekim Salı günü, birkaç aydır planlanan fakat ayağının kırılması nedeniyle ertlenen doğu turunun ilk durağı olan Diyarbakır’a yola çıkıyor. Özel, 22 Ekim Salı günü TBMM’de yapacağı grup toplantısının ardından akşam saatlerinde Diyarbakır’a hareket edecek. Özel, beş gün sürecek doğu turunda, Diyarbakır ile birlikte Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek.

Özel, Diyarbakır’dan başlayıp Van’da sona erecek turun önemli bir bölümünde karayoluyla ulaşım sağlayacak. Özel, tur boyunca uğradığı tüm şehirlerdeki CHP il başkanlıklarını ve çok sayıda ilçe başkanlığını da ziyaret edecek.

BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Özel’in ayrıca gittiği illerdeki belediyeleri de ziyaret etmesi planlanıyor. Buna göre, Özel’in DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in kayyım olarak atandığı Hakkâri Belediyesi dışında, diğer illerin belediye başkanlarıyla görüşmesi bekleniyor. Özel’in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

CHP’Lİ HASANKEYF BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET EDECEK

CHP Lideri Özel, ziyaret edeceği bölgede partisinin kazandığı tek belediye olan Batman Hasankeyf Belediyesi’ne de gidecek, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 49,30’luk oy oranıyla belediyeyi AK Parti’den devralan Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Özel’in burada vatandaşlara hitap etmesi planlanıyor.

Diyarbakır’da STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Özel’i, Mardin’de ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ağırlayacak.

DOĞU TURU ÖNCESİ DEMİRTAŞ ZİYARETİ

Öte yandan CHP Lideri Özel, doğu turu öncesinde 21 Ekim Pazartesi günü, sabah saatlerinde sekiz yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edecek. Özel’in doğu turu mesajlarının bu ziyaretler sonrasında son şeklini alması bekleniyor.

“YENİ BİR ŞEY DUYULACAKSA ALTI GÜNDE ALTI KENTE GİDECEĞİMİZ SEYAHATTE DUYULACAK''

Özel, doğu turunda vereceği mesajlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında yaptığı çağrı hakkında, dün şunları söylemişti:

“Ben dün grup konuşmamda, Sayın Bahçeli'yle ilgili de DEM Partinin Sayın Eş Genel Başkanının açıklamalarıyla ilgili de süreçle ilgili de partimizin hattını net olarak ortaya koydum. Söyleyeceğim şudur: Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır ile başlayıp Van ile bitireceğimiz, altı günde altı kente gideceğimiz seyahatte duyulacak.”

Bu bağlamda Özel’in doğu turu sırasında kamuoyunda tartışılmaya başlanan yeni süreç iddiaları hakkında, partisinin politikasına ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.