9 maddede Sinan Ateş cinayeti

18 Haziran 2024 Salı

Sinan Ateş’i kim katletti?

1) Önce basit sorular:

Cinayeti kim örgütledi? Kim azmettirdi? Tetiği kim çekti?

Cinayeti işleyecek kişiyi, katili, kim buldu?

Katil ile azmettirici arasındaki aracılar kimlerdi?

Kimler, katil ile azmettiriciler arasındaki ilişkileri, kimler üzerinden kurdu?

Kim cinayetin keşfini yaptı? Katili kim taşıdı?

Cinayette hangi araçlar kullanılmıştı?

Bu araçlar kimlerin mülkiyetindeydi? Kimler tarafından nerelerde kullanılmışlardı?

Cinayette kullanılan silah kimindi? Katil silahı nereden ve nasıl bulmuştu?

Katili kim kaçırdı? Kim sakladı? Katil nerede ve nasıl yakalandı?

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Sinan Ateş’i kim katletti?

2) Biraz daha karmaşık sorular:

Bu cinayet kimin işine yarar?

Sinan Ateş’in düşmanları kimlerdi?

Sinan Ateş daha önce hiç tehdit almış mıydı?

Sinan Ateş, düşmanlarının kendisine komplo kurduğundan kuşkulanmış mıydı? Katledileceğini düşünüyor muydu?

Sinan Ateş, kendisini öldürmek isteyen kişilerin adlarından söz etmiş miydi?

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Sinan Ateş’i kim katletti?

3) Cinayetin siyasal niteliği üzerine sorular:

Sinan Ateş hangi siyasal görüşe sahipti? Hangi siyasal parti mensubuydu?

Sinan Ateş hangi görüşte, hangi parti ve örgüt içinde aktif görevler yapmıştı?

Sinan Ateş, parti ve örgüt içinde hangi yeni görevlere adaydı?

Sinan Ateş’in parti ve örgüt içindeki rakipleri kimlerdi?

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Sinan Ateş’i kim katletti?

4) Cinayet sonrasına ilişkin sorular:

Kim sessiz kaldı, üzüntü belirtmedi; kim kınadı, kim üzüldü?

Kim cinayet soruşturmasını örtbas etmeye çalıştı; kim siyasal azmettiricilerin bulunması için tavır koydu?

Cinayetle ilgili soruşturma ve kovuşturmaları hukuk çerçevesindeki görev bilinçleriyle yürüten yurtsever Cumhuriyet memurları olan güvenlik ve yargı mensuplarına kim destek oldu, kim onları köstekledi?

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Sinan Ateş’i kim katletti?

5) Ve en kritik soru:

Sinan Ateş cinayetinin tetikçileriyle, Onun siyasal ve örgütsel çevresindeki kişiler, özellikle de rakipleri ve düşmanları arasında, herhangi bir temas ya da herhangi bir iletişim var mıdır, olmuş mudur; daha doğrusu böyle bir ilişki ya da temas saptanmış mıdır?

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Sinan Ateş’i kim katletti?

6) Sevgili okurlarım, ben polisimize güveniyorum:

Özellikle, hırsızlık, cinayet, kaçakçılık, dolandırıcılık, uyuşturucu satıcılığı, rüşvet, yolsuzluk, mafyatik ilişkiler ve terör konularında son derece başarılı olduklarını, ülkedeki bütün yasadışı olayları yakından izlediklerini ve SİYASAL İKTİDAR MÜDAHALE ETMEDİĞİ SÜRECE, bütün bu olayları en kısa zamanda en etkin bir biçimde önlediklerini ve/veya çözdüklerini biliyorum.

Sinan Ateş’i kim katletti?

7) Sevgili okurlarım, ben savcılarımıza ve yargıçlarımıza da güveniyorum:

Doğrudan siyasal iktidara veya paraya bağımlı olan birkaç çürük elma dışında, SİYASAL İKTİDAR MÜDAHALE ETMEDİĞİ SÜRECE, Anayasa çerçevesinde, yasaları tarafsız ve adil bir biçimde uygulayacaklarını, suçluları cezalandıracaklarını biliyorum.

Sinan Ateş’i kim katletti?

8) Bu nedenle, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricileri bulunmaz ve cezalandırılmazsa, “SİYASAL İKTİDARIN MÜDAHALESİ VARDIR” denilecektir!

Çünkü

Şahıs cinayet işler...

Devlet cinayeti çözer!

Şahıs katleder...

Devlet katili yakalar!

Şahıs öldürür...

Devlet öldüreni, azmettireni cezalandırır!

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Sinan Ateş’i kim katletti?

9) Sinan Ateş cinayeti, “Devlet” ve “Şahıs” arasındaki farklılıklar ortadan kalktığında, “Klasik Devlet” yerine “Şahsım Devleti” kurulduğunda işlenmiş bir cinayettir:

Bu nedenle, Tarih Dede, “Şahıs”, “Devlet” ve “Cinayet” ilişkilerinin “Şahsım Devleti” bağlamında nasıl oluştuğunu, “Sinan Ateş Cinayeti” örneğinde kaydedecek ve yorumlayacaktır!

