Özgür Özel'in kürsüde gösterdiği liste ortaya çıktı: İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin harcamaları üzerinden müfettiş gönderilmesine tepki göstererek, AKP'li ya da yerel seçim öncesinde AKP'de olan belediyelerin "organizasyon hizmeti alımı ihaleleri" bedellerini içeren tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Tabloda dikkat çeken harcamalar yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen şikayetleri incelemek üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından müfettiş görevlendirildi. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP/CHP dönemlerinin kıyaslamalı etkinlik harcamaları tablosunu paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin genel merkezinde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.
Özel, "EKAP'ta kayıtlı organizasyon hizmeti alımı ihaleleri" başlıklı listeyi göstererek belediye harcamalarına yönelik denetimlerde çifte standart uygulandığı eleştirisini vurguladı.
"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyon hizmeti, 2023 yılı, ihale kayıt numarası, bu 198 milyon. Bu kadar AK Partili belediye 198, 85, 79, 69, 64 gidiyor. Fatih Belediyesi’nin 22 milyonu var 2023’ün parasıyla. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş" diye soran CHP Lideri, "Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, hepsini araştır, aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan bir algı operasyonuna teslim olmayız" dedi.
İŞTE O LİSTE...
CHP Genel Başkanı Özel'in kürsüde gösterdiği listede yer alan belediyelerin ihale tarihi, ihale kayıt numarası ve Türk lirası üzerinden ihale bedeli şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1594350) - 198.713.540
Ümraniye Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1426360) - 85.005.350
Konya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/626647) - 79.909.099
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1307531) - 69.509.724
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1472418) - 64.412.250
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/439141) - 54.844.500
Başakşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1334299)- 45.825.000
Bursa Büyükşehir Organizasyon Hizmeti (2022/29383)- 43.893.750
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/128839) - 42.803.600
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/427985)- 41.801.000
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/253563)- 41.278,785
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/584325)- 39.972,500
Sultangazi Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/59033) - 39.803.050
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/857606)- 38.495.350
Malatya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1199683)- 33.556.000
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1285668)- 31.880.539
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2019/389781) - 30.392.000
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/110924) - 28.100.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/714101) - 27.236.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/432192) - 25.930.000
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1499589) - 25.604.450
Fatih Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1137413) - 21.280.086
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1400110) - 18.950.300
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1227157) - 18.941.000
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/433083) - 18.851.750
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/811392) - 18.281.650
Batman Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/110449) - 17.995.490
Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/115807) - 16.845.530
Kütahya Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/87347) - 14.517.500
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/479277) - 14.273.600
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/763808) - 9.699.900
Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/899039)- 5.564.249
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