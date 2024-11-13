'Küçük ortak' Mustafa Destici, Özgür Özel'i eleştirdi: Kendi asgari ücret teklifini açıkladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özgür Özel’in 30 bin lira asgari ücret hedefini gerçekçi bulmadığını söyledi. Destici, kendi asgari ücret teklifini açıkladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i asgari ücret teklifini gerçekçi bulmadığını söyledi.
Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin, "Asgari ücret, en az yıl sonu enflasyon oranı kadar arttırılmalı. Bu oran yüzde 40-45 civarında gerçekleşirse, asgari ücretin yaklaşık 25 bin liraya denk gelmesi gerekir" dedi.
Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önerdiği 30 bin lira asgari ücret hedefini ise "gerçekçi" bulmadığını kaydederek, "Bizim söylediğimiz rakam gerçekçidir. İşçi kardeşlerimizin yanı sıra küçük işletmeleri de düşünmeliyiz. Asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması şarttır" ifadelerini kullandı.
DESTİCİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20-21 BİN LİRA OLMALI
Emeklilerle ilgili adaletli bir zam yapılması gerektiğine de vurgu yapan Destici, "Temmuz 2023'te emeklilere yapılan zam kök maaş üzerinden değil en düşük maaş üzerinden yapılmalıydı. Ocakta da bu haksızlık giderilmeli ve en düşük emekli maaşı 20-21 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.
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