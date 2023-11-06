Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesi kesinleşti: İşte tam liste...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Bilim, Kültür ve Sanat Platformu' için gösterdiği anahtar liste ortaya çıktı. Listede İlhan Uzgel, Yalçın Karetepe, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel gibi isimler yer alıyor. 60 kişilik PM için anahtar listenin tamamı da belli oldu.
CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı belli oldu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.
ANAHTAR LİSTE
Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu
60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.
12 kişilik liste şöyle:
1- İlhan Uzgel
2- Fethi Açıkel
3- Yankı Bağcıoğlu
4- Baran Bozoğlu
5- Volkan Demir
6- Gülşah Deniz Atalar
7- Ali Rıza Erbay
8- Armağan Erdoğan
9- Gökçe Gökçen
10- Yalçın Karatepe
11- Andaç Pamuk
12- Tolga Sağ
PM ANAHTAR LİSTESİNİN TAMAMI
Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı da belli oldu.
- Burhanettin Bulut
- Ensar Aytekin
- Özgür Ceylan
- Sezgin Tanrıkulu
- Ediz Ün
- Hikmet Yalım Halıcı
- Gökan Zeybek
- Özgür Karabat
- Suat Özçağdaş
- Deniz Yücel
- Murat Bakan
- Cumhur Uzun
- Murat Çan
- Ulaş Karasu
- Hüseyin Can Güner
- Bedirhan Berk Doğru
- Berker Esen
- Cem Aydın
- Umut Dikili
- Uğurcan İrak
- Ahmet Hakan Uyanık
- Ali Abbas Ertürk
- Ali Haydar Fırat
- Vahap Tuncer
- Hüseyin Yaşar
- Erkan Aydın
- Haşim Öztürk
- Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Dursun Bulut
- Erdal Aksünger
- Ertan Akbaba
- Mahir Yüksel
- Murat Sönmez
- Turgay Özcan
- Hikmet Erbilgin
- Cenk Erdöl
- Necati Yağcı
- Alkım Denizaslani
- Erhan Adem
- Ecevit Keleş
- Ahmet Kaya
- Bora Terzi
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Yalçın Görgöz
- Dilşat Korkulu
- Sinan Adıyaman
- Tahsin Tarhan
- İsmail Atakan
- Ünver Ozan
- Işık Baki Aydöner
- Murat Kubilay
- Gamze Taşcıer
- Gizem Coşkun
- Melisa Uğraş
- Canan Taşer
- Aysu Bahar Gülbek
- Sevgi Kılıç
- Sinem Kırçiçek
- Gül Çiftçi
- Selin Sayek Böke
- Şengül Yeşildal
- Şaziye Öztürk
- Erbil Aydınlık
- Pınar Uzun Okakın
- Altınay Görmüş
- Hacer Taş Gültepe
- Zeliha Aksaz
- Şahbaz Burcu Düzen
- Nazan Güneysu
- Fatma Köse
- Şadi Özdemir
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