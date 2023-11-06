Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesi kesinleşti: İşte tam liste...

Yayınlanma: 06.11.2023 - 00:25

Güncelleme: 06.11.2023 - 00:50

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı belli oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.

ANAHTAR LİSTE

Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu

60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.

12 kişilik liste şöyle:

1- İlhan Uzgel

2- Fethi Açıkel

3- Yankı Bağcıoğlu

4- Baran Bozoğlu

5- Volkan Demir

6- Gülşah Deniz Atalar

7- Ali Rıza Erbay

8- Armağan Erdoğan

9- Gökçe Gökçen

10- Yalçın Karatepe

11- Andaç Pamuk

12- Tolga Sağ

PM ANAHTAR LİSTESİNİN TAMAMI

Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı da belli oldu.