Özgür Özel'in Van'da kuyumcu esnafı ile diyaloğu gündem oldu: 'Bu hesabı Trabzon'da, Adana'da, Trakya'da da yaptım...'

Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:42

Güncelleme: 10.05.2025 - 15:48

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin beşinci adresi Van oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından partisinin Van İl Başkanlığı'nı, daha sonra kent merkezinde bir kuyumcuyu ziyaret etti.

"İNŞALLAH İKTİDAR DEĞİŞİNCE..."

AKP iktidarı döneminde emeklilerin maaşlarında 5,5 çeyrek altın kaybettiğini belirten Özel, "Bu hesabı Trabzon'da yaptım, Adana'da yaptım, Mersin'de yaptım, Trakya'da yaptım. Türkiye'nin her yerine yaptık en son Van'da kuyumcunun açıldığı gün yaptık. İnşallah iktidar değişince emeklide de asgari ücretlide de çiftçide de para bolaracak o zaman işler daha da iyi olacak" dedi.

"EMEKLİLER BİTTİ ZATEN"

Emekli bir yurttaş ise "Emekliler bitti zaten. Şu an biz iki çeyrek altın alamayız" ifadelerini kullandı.