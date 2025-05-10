Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 14:59

Güncelleme: 10.05.2025 - 14:59

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi ve ziraat mühendisi Bedriye Şahinbaş, CHP’ye katıldı.

TBMM’de düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel rozetini taktı.

Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş’ı "Değişimin simgesi" olarak tanımlayan Özgür Özel, “İsminizle onurlandık” dedi.

"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Sözcü'ye konuşan Şahinbaş, “Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'in kadınıyım, dedem de CHP’liydi, ben de dede ocağındayım” dedi.

FUAT OKTAY 2022'DE İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİ

Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş’la boşanmasının ardından 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini yapmıştı.