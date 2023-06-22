Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:58

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:58

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Özgür Volkan Ağar kimdir? Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar kaç yaşında, nereli? İşte, Özgür Volkan Ağar hakkında merak edilenler...

ÖZGÜR VOLKAN AĞAR KİMDİR?

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özgür Volkan AĞAR ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı.1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan AĞAR, yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında ABD’de tamamladı.

Ocak 1996 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan AĞAR, 1999 yılında İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzmanı, 2005 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 2007-2009 yıllarında Gürcistan Batum Başkonsolosluğu’nda Ticaret Ataşesi, 2009 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Ekonomi Bakanlığı’nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2016 yılından itibaren altı yıl Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü ve son olarak 17.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

ÖZGÜR VOLKAN AĞAR ÖZEL HAYATI

Özgür Volkan Ağar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Mahmut Gürcan

Mustafa Tuzcu

Özgür Volkan Ağar

Sezai Uçarmak