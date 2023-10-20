Özgürlük Yürüyüşü 20'nci gününde: ‘Bugün Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum’

Can Atalay için Hatay'dan başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 20'nci gününde Erkan Baş, “Eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:42
Özgürlük Yürüyüşü 20'nci gününde: ‘Bugün Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum’
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 20'nci güne girildi. 

Partinin genel başkanı Erkan Baş, yürüyüşün bugünkü kısmını Alevi yurttaşlara ithaf ettiklerini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baş, şunları söyledi:

“Özgürlük Yürüyüşü’nün 20. gününde eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum. Bu topraklarda inancına, ibadetine, kültürüne saygı gösterilmeyen Alevi yurttaşlarımız için özgürlük, inanç özgürlüğü talep ediyorum. Hoşgörüyü, kardeşçe yaşama arzusunu büyüteceğiz."


Can Atalay Özgürlük Yürüyüşü erkan baş Alevi

İlgili Haberler

‘Özgürlük Yürüyüşü’ sürüyor: ‘Bugün adımlarımızı tarikatların karanlığına teslim olmayacağımızı göstermek için atıyoruz’

‘Özgürlük Yürüyüşü’ sürüyor: ‘Bugün adımlarımızı tarikatların karanlığına teslim olmayacağımızı göstermek için atıyoruz’
'Özgürlük Yürüyüşü' 8. gününde: Erkan Baş ve Maçoğlu İncirlik'e yürüyor

'Özgürlük Yürüyüşü' 8. gününde: Erkan Baş ve Maçoğlu İncirlik'e yürüyor
Özgürlük Yürüyüşü'nün 14. günü... Erkan Baş, Amasra'da hayatını kaybeden 43 maden işçisi için yürüyor!

Özgürlük Yürüyüşü'nün 14. günü... Erkan Baş, Amasra'da hayatını kaybeden 43 maden işçisi için yürüyor!

En Çok Okunan Haberler