Özgürlük Yürüyüşü 20'nci gününde: ‘Bugün Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum’
Can Atalay için Hatay'dan başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 20'nci gününde Erkan Baş, “Eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum” dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 20'nci güne girildi.
Partinin genel başkanı Erkan Baş, yürüyüşün bugünkü kısmını Alevi yurttaşlara ithaf ettiklerini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baş, şunları söyledi:
“Özgürlük Yürüyüşü’nün 20. gününde eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum. Bu topraklarda inancına, ibadetine, kültürüne saygı gösterilmeyen Alevi yurttaşlarımız için özgürlük, inanç özgürlüğü talep ediyorum. Hoşgörüyü, kardeşçe yaşama arzusunu büyüteceğiz."
#ÖzgürlükYürüyüşü’nün 20. gününde eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum.— Erkan BAŞ (@erkbas) October 20, 2023
Bu topraklarda inancına, ibadetine, kültürüne saygı gösterilmeyen Alevi yurttaşlarımız için özgürlük, inanç özgürlüğü talep ediyorum.
Hoşgörüyü,… pic.twitter.com/MSIpLsLfRl
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