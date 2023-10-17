'Özgürlük Yürüyüşü' devam ediyor: 'Filistin halkının özgürlük mücadelesine selam duruyoruz'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay için yaptığı Özgürlük Yürüyüşü’nü sürdürüyor. Baş “Bugünkü yürüyüşümüzde siyonist İsrail’in işgalini ve savaş suçlarını lanetliyor, Filistin halkının özgürlük mücadelesine selam duruyoruz!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:10
'Özgürlük Yürüyüşü' devam ediyor: 'Filistin halkının özgürlük mücadelesine selam duruyoruz'
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü'ne devam ediyor. 

Baş, bugünkü yürüyüşüne yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“Özgürlük Yürüyüşü aynı zamanda Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşüdür!

Yürüyüşümüz, Filistin’in ve İsrail’in barış isteyen halklarının ortak yürüyüşüdür.

Bugünkü yürüyüşümüzde siyonist İsrail’in işgalini ve savaş suçlarını lanetliyor, Filistin halkının özgürlük mücadelesine selam duruyoruz!”


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