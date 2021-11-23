Özkoç'tan, Süleyman Soylu'ya tepki: Zaman daralıyor
TBMM'de yapılan Planlama ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmüş, muhalefetle Bakan Soylu arasında sert gerilimler yaşanmıştı. CHP'li Özkoç bugün yaptığı açıklamada Soylu'ya "Zaman daralıyor, kaçamayacaksın" diyerek seslendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda'ki bütçe görüşmelerinde yer almış, milletvekillerinin soru ve görüşlerini yanıtlamıştı. Bakan Soylu'un , CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la yaşadığı gerilim kameralara yansımıştı.
Başarır, Soylu'ya, "“Kanunsuzsun. Yakışmıyorsun bu ülkeye. Sen de bu ülkenin yüz karasısın" demiş, Özkoç da, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi, uyuşturucu baronlarıyla ilgili çalışmalar, son tezkereden Fırat'ın Doğusu'nun çıkarılması ve 15 Temmuz Şehitleri için toplanan parayla ilgili sorduğu sorularla Bakan Soylu'yu terletmişti.
"KAÇAMAYACAKSIN"
Dün yaşanan gerilimin ardından bugün Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik "Zaman daralıyor! Kaçamayacaksın Soylu" ifadelerini kullandı.
İşte Özkoç'un yaptığı paylaşım:
Dün TBMM’de Süleyman Soylu,— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 23, 2021
? Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?
? Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkiniz nedir?
? 4.9 ton kokain hangi şirkete geliyordu.
Sorularına cevap veremedi! KAÇTI!
ANCAK ZAMAN DARALIYOR! KAÇAMAYACAKSIN SOYLU!
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