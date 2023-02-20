Özlale: Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi?'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:46

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:28

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale depremzedeler için kamudan AFAD ve Kızılay'a aktarılan 86 milyar TL'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için aradığı kaynak olabileceğine dikkat çekti.

Twitter hesabından "Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi? Örneğin kamunun ve Varlık Fonu’nun AFAD ve Kızılay’a aktardığı 86 milyar TL seçim kampanyasını finanse edebilir mi? Soru ve cevap şeklinde ilerleyelim" diye yazan Özlale, şu paylaşımları yaptı:

"Soru 1: Bankalar bu kadar yüklü bir bağış yapabiliyor muydu?

Cevap 1: 17 Şubat tarihli, 124 sayılı CB Kararnamesi’ne kadar yapamıyordu! Bu kararnameyle CB yardımları sınırlayan muafiyeti kaldırdı. Böylece milyarlarca TL’lik kamu kaynağı AFAD ve Kızılay’a kaydırılabildi!

Soru 2: Kamu bankalarının bu kadar parası var mı?

Cevap 2: Yok! Hazineden sermaye enjeksiyonu ile ayakta duruyorlar. İşin özeti: Kamu bankaları para yardımını yaptıktan sonra Hazine’ye gidecekler. Yani Hazine kamu bankalarına, onlar da Kızılay ve AFAD’a kaynak aktarmış oluyor.

Soru 3: Yardım paraları seçim ekonomisinde kullanılır mı?

Cevap 3: Hem de nasıl! 86 milyar TL denetimli alandan denetimsiz alana kaydı. Kızılay ve AFAD’ın esnek, hesap vermez bir harcama sistemi var. AFAD’ın kime ne kadar ödediği son 5 yıldır Sayıştay raporlarında açıklanmıyor.

Soru 4: Örnek verebilir misiniz?

Cevap 4: AFAD’ın durumuna bakmak başlı başına yeterli ama örnek verecek olursak da AFAD’ın 2021 yılında 'TOKİ’ye aktardım' dediği para, TOKİ’nin bir yıllık bütçesine neredeyse denk! Bu parayı takip etmek de bu çürümüş sistemde neredeyse imkânsız."